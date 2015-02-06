В ПФР рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга

При этом россиянин может лишиться специальных доплат.

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, овдовевший член семьи может получать ее вместо своей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Переход на более высокую пенсию возможен, если овдовевший супруг достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Данная мера не относится к работающим пенсионерам, которые стали вдовцами и вдовами.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены). из сообщения ПФР

В ведомстве напомнили, что при переходе на пенсию супруга перестают насчитываться специальные доплаты, например, северный или сельский стаж. Также не повышаются выплаты при достижении 80 лет.

Отмечается, что гражданин РФ вправе в любой момент вернуться на пенсию по старости. Для этого потребуется подать соответствующее заявление.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить ежемесячную доплату к пенсии, если они потеряли родственников вследствие их смерти или гибели в результате боевых действий или при исполнении служебных обязанностей. Также пенсионеры имеет право на доплату при нахождении у них на иждивении нетрудоспособных родственников.

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