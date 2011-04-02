Россиянам напомнили о доплатах к пенсии за родственников

Так, они имеют право на доплату при нахождении у них на иждивении нетрудоспособных родственников.

Эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис рассказал, на какие доплаты могут рассчитывать российские пенсионеры. Его слова передает "Прайм". В частности, речь идет о выплатах по потере кормильца, ежемесячных выплатах, дополнительном ежемесячном материальном обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Биезбардис напомнил, что с 1 февраля текущего года пенсионеры РФ могут получать надбавку к пенсии в размере около 1,7 тыс. рублей, если они потеряли родственников вследствие их смерти или гибели в результате боевых действий или при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, за пропавших без вести тоже могут назначаться выплаты.

На дополнительные 500 рублей к пенсии могут рассчитывать супруги военных, которые погибли в период войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войне, а также овдовевшие пенсионеры, потерявшие супругов-инвалидов участников ВОВ. Ежемесячная выплата также полагается за родственников, которые носили звание Героев СССР, РФ или полными кавалерами ордена Славы.

Пенсионеры имеет право на доплату при нахождении у него на иждивении нетрудоспособных родственников. Для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд или мультифункциональный центр. Кроме того, напомнил Биезбардис, пенсионеры наследуют имущество умершего родственника, который имел накопления.

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для получения социальных доплат пенсионерам не придется подавать заявления на перерасчет.

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