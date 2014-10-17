Профессор Финогенова: для получения соцдоплат пенсионерам не придется подавать заявления

Эксперт напомнила об автоматическом начислении доплат со следующего года.

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила о том, что для получения социальных доплат пенсионерам не придется подавать заявления на перерасчет. Представитель кафедры финансов в интервью информационному агентству "Прайм" уточнила, что с 2022 года перерасчет производится в автоматическом режиме. Также соцдоплаты автоматически будут поступать безработным за два года до их выхода на пенсию, если граждане не смогут трудоустроиться и людям с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста. Доплаты по инвалидности и к страховой пенсии будут также поступать автоматом, если трудовой стаж сотрудника превысит 30 лет.

Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. Юлия Финогенова, эксперт

Относительно проживания в сельской местности профессор объяснила, что он важен только на момент назначения пенсии. Лицам, потерявшим надбавку после переезда восстановят соцвыплаты. Со следующего года на портале "Госуслуг" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, будущем размере пенсии и накопленных баллах. Данные пересылаются мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет.

Кабмин принял меры для оперативного выделения средств на выплаты пенсионерам.

Фото: Piter.tv