Кабмин принял меры для оперативного выделения средств на выплаты пенсионерам

Михаил Мишустин сообщил, что деньги получат 45 млн человек.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что кабинет министров принял меры для оперативного выделения средств на выплаты пенсионерам. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного совещания. Чиновник объяснил, что со вчерашнего дня по стране пожилым людям выплачивается по 10 тысяч рублей. В общей сложности на программу чиновники выделили 430 млрд рублей. Государственная поддержка направлена в отношении 45 млн человек. Средства будут перечислена автоматически по принципу социального казначейства.

Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Более 21 млрд рублей - на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. В ближайшее время деньги начнут поступать людям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он напомнил, что с инициативой о таких выплатах выступил президент Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". Глава кабмина также подчеркнул, что для получения выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно.

Герман Греф назвал выплаты пенсионерам "самой масштабной социальной акцией".

Фото: Правительство России