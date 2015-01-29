Герман Греф назвал выплаты пенсионерам "самой масштабной социальной акцией"

Деньги будут перечислены на карты 2 сентября.

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что единовременные выплаты российским пенсионерам, указ о которых президент России Владимир Путин подписал на прошлой неделе, станут "вызовом" для команды банка. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на письмо Грефа сотрудникам.

Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача - оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Герман Греф, глава "Сбербанка"

Он уверен, что поток клиентов в отделения банка многократно вырастет, однако сотрудники организации справятся с этим. Греф подчеркнул, россияне могут прийти в "Сбербанк" в любой удобный для них момент и получить положенную им единовременную выплату.

Напомним, по десять тысяч рублей будет выплачено работающим и безработным пенсионерам всех категорий. По словам, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, единовременная выплата российским пенсионерам будет перечислена на карты 2 сентября. Граждане, которые получают пенсию через Почту России, смогут забрать выплату в тот же день, что и пенсию.

Кроме того, Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов: курсантам, контрактникам, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудникам полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Ранее в Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров.

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