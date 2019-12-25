В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Выплаты должны помочь одиноким пожилым людям в адаптации к новым условиям жизни.

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров. Письмо с указанием данной инициативы он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.

По словам парламентария, зачастую после смерти одного из супругов у другого члена семьи возникают финансовые трудности. Сухарев уверен, пособие стало бы значительной поддержкой для одиноких пожилых людей в ходе адаптации к новым условиям жизни.

В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет. Иван Сухарев, депутат Госдумы

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов: курсантам, контрактникам, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудникам полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб. Кроме того, по десять тысяч рублей будет выплачено работающим и безработным пенсионерам всех категорий.

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