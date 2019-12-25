В России с 1 сентября вступили в силу новые законы

Среди них "гаражная амнистия", единовременные выплаты и нововведения для студентов.

С 1 сентября на территории РФ вступили в силу ряд изменений в законодательстве.

В начале осени россиян встретила "гаражная амнистия". Так, вводится механизм, согласно которому гражданин сможет подать заявление для оформления прав собственности на территорию, находящуюся в распоряжении государства или муниципалитета, на которой расположены гаражи. Для построек, созданных до 30 декабря 2004 года введен особый порядок предоставления земли. Права могут быть оформлены бесплатно в течение пяти лет.

Кроме того, с 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере ста процентов среднего заработка. Выплаты не будут зависеть от стажа, а также от условий лечения несовершеннолетнего. Максимальная стоимость дня на больничном – около 2,4 тыс. рублей.

Изменения коснулись и учащихся высших учебных заведений. Так, студенты смогут обучаться сразу нескольким квалификациям. Новшество также позволяет переходить учащимся на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса.

С 1 сентября граждане России смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Жалобу на постановление можно будет подать через единый портал государственных услуг или веб-ресурс суда.

Также с начала осени 2021 года поменялись требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Так, несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю препаратами, а покупать их можно будет на маркетплейсах. Для этого организация должна иметь на территории РФ не менее десяти аптек и собственный сайт.

Также в сентябре будут осуществлены единовременные выплаты военным и пенсионерам. Согласно указам президента России Владимира Путина по 15 тысяч рублей получат военнослужащие, курсанты, а также сотрудники правоохранительных органов. По десять тысяч рублей выплатят работающим и неработающим пенсионерам.

Ранее председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник заявил, что в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Фото: pixabay.com, Piter.tv