Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года

Сейчас она работает до марта 2026 года.

Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник заявил, что в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам Крашенинникова, до вышеуказанной даты будет действовать упрощенный порядок оформления прав россиян на земельные участки и жилые садовые дома.

Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет. Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Сейчас такая амнистия работает до марта 2026 года. Она предлагает упрощенную процедуру оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, которые возведены на садовых участках. Под неё попадают также и участки для подсобного хозяйства или ИЖС. У желающих оформить право должны быть документы, подтверждающие владение участком - например, технический план и декларация, составленная правообладателем недвижимости.

Ранее в Госдуме предложили отменить МРОТ в России.

Видео: Facebook/Пресс-цент ТАСС