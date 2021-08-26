Мишустин отметил важность проведения "дачной" и "гаражной" амнистий

В кабмине указали на важнейшие задачи Росреестра.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин отметил важность наведения порядка в сфере регистрации прав на дачи и гаражи. Соответствующее заявление сделал руководитель кабинета министров на рабочей встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским в Москве. Чиновник указал коллеге, что для граждан речь идет о важном вопросе, так как на протяжении многих лет они не имели возможности ничего оформить. Теперь же властям стоит навести порядок, так как становится понятно, по каким нормативным документам стоит оформлять объекты. Дополнительно Мишустин поднял вопросы газификации садоводческих товариществ, вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, ход формирования Национальной системы пространственных сведений.

Важнейшая функция - гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости - это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению президента "дачная" и "гаражная" амнистии". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Росреестр выявил более 430 тыс. га нецелевого использования земли в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России