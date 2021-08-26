Росреестр выявил более 430 тыс. га нецелевого использования земли в 2023 году

Олег Скуфинский сообщил о работе над освоением земли населением.

Специалисты из государственного Росреестра обследовали в 2023 году около шести миллионов га земель, нецелевое использование территорий и самозахваты выявлены на 435 тысячах га из них. Соответствующее заявление сделал руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чиновник пояснил, что около 74 процентов подобнвх нарушений - это земли населенных пунктов.

Если говорить о территории садоводческих объединений, то бывает, что до 20% площади занято захламленными участками, несанкционированными свалками. И это действительно проблема. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Глава профильного ведомства добавил, что кроме основной задачи - стимулировать правообладателей участков использовать земли по целевому назначению. При это власти должны учитывать реальные жизненные ситуации у людей. Условия отражены в "дорожной карте" по повышению эффективности использования земли и вовлечению ее в оборот. В документе, одобренном 8 августа 2024 года, говорится о дополнительных трех лет для граждан, выделяемых на подготовку к использованию участка по целевому назначению. После указанного срока контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка.

Мишустин: услуги Росреестра в ДНР должны соответствовать общероссийскому уровню.

Фото и видео: Правительство России