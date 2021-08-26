Мишустин: услуги Росреестра в ДНР должны соответствовать общероссийскому уровню

Премьер России встретился с Олегом Скуфи нским в Москве.

Оказание услуг Росреестра на территории Донбасса и Новороссии должно вестись на общероссийском уровне. Соответствующее заявление сделал руководитель кабинета министров Михаил Мишустин, выступая на рабочей встрече с главой профильного ведомства Олегом Скуфинским в Москве. Чиновник указал коллеге, что глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу выйти в новых регионах страны на общероссийский уровень практически по всем направления.

В первую очередь интеграция этих регионов в наше правовое пространство, экономическое. Очень важно, чтобы права на собственность, здания, сооружения, квартиру, дачу были гарантированы государством, чтобы оборот был быстрым... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства добавил, что все услуги, которые Росреестр предоставляет потребителям, должны быть комфортными и без простаивания в очередях.

Глава Росреестра назвал систему выдачи дальневосточного гектара лучшей в мире практикой.

Фото и видео: Правительство России