Депутат объяснил, что в других странах мира нет такого понятия.

В Госдуме предложили отменить МРОТ в России. Об этом в интервью изданию URA.RU рассказал первый заместитель главы комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Николай Арефьев, депутат ГД

По мнению парламентария, при любых обстоятельствах оплата труда должна быть выше прожиточного минимума или на его уровне. Сейчас штрафы и налоги в РФ также привязаны к МРОТ, что только вредит, по мнению политика, стране. Он полагает, что эти величины не должны быть связаны с прожиточным минимумом.

Ранее в Совете Федерации упоминали о том, что МРОТ должен расти постепенно, а не скачкообразно.

Госдума ограничит число кошек и собак, живущих в квартире.

Фото: Piter.tv