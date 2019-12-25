Госдума ограничит число кошек и собак, живущих в квартире

Минсельхоз создаст нормативную базу.

В Госдуме заявили, что в России ограничат число кошек и собак, живущих в квартире. Такое заявление сделал в интервью изданию Ura.ru представитель ГД в комитете по охране окружающей среды и экологии Кирилл Черкасов. Он уверен, что граждане страны не могут заводить себе неограниченное количество питомцев. Нормативную базу законопроекта подготовят представители Минсельхоза. не исключено введение даже уголовной ответственности за нарушения.

Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Кирилл Черкасов, депутат Госдумы РФ

Также чиновники пропишут уголовную ответственность за случаи, когда запрещенные к размещению животные наносят вред окружающим. Черкасов напомнил случай, когда в дачном участке у человека проживали 200 кроликов, которые своим шумом мешали соседям спать. Данные проблемы будут контролировать Россельхознадзор и ветеринарные службы.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете въезда в страну русофобам.

Фото: Piter.tv