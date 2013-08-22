Госдума рассмотрит законопроект о запрете въезда в страну русофобам

Глава думского комитета уверен, что данный закон нужен стране для защиты суверенитета России.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете въезда в страну русофобам. Об этом в интервью ТВ Мордовии заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По мнению депутата, запрет въезда в страну русофобам – это вынужденная мера на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни. Он рассказал о различных движениях, которые унижают честь и достоинство различных меньшинств. Пискарев привел несколько доводов, доказывающих необходимость данного законопроекта.

Если мы будем смотреть на это и не реагировать, то грош нам цена. Быть гордым и независимым – это не значит, что все прощать. Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Пискарев добавил, что часто русофобы приезжают на территорию России для реализации своих личных нужд. Они ходят в рестораны, кафе, зарабатывают деньги и набираются сил. При этом они позволяют себе обливать грязью страну и россиян. Депутат считает, что это недопустимо.

Ранее мы сообщили, что в Раде рассказали о стойкой русофобии на Украине.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ