Она сохранится даже после передачи Киеву Крыма и Кубани.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что отечественные русофобы никогда не поменяют свое отношение к РФ, даже в случае передачи стране Крыма и Кубани. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала NewsOne.

По его словам, в настоящее время граждане Украины опасаются примирения двух государств. Волошин отметил, что более агрессивные по отношению к РФ люди живут на западе страны.

На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть. Олег Волошин, депутат Рады

Он подчеркнул, русофобия присуща не только обычным гражданам, но и политической элите. Среди таких Волошин назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и посла в Великобритании Вадима Пристайко. По его словам, перечисленные лица уверены, что вступление страны в Североатлантический Альянс и Евросоюз поможет решить все государственные проблемы.

Ранее на Украине ответили на слова Лаврова о "Крымской платформе" цитатой Махатмы Ганди.

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