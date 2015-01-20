На Украине ответили на слова Лаврова о Крыме цитатой Махатмы Ганди

Дмитрий Кулеба оценил слова главы МИД РФ о "шабаше" - "Крымской платформе".

На Украине ответили на слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о Крыме цитатой лидера освободительного движения в Индии Махатмы Ганди. Во время брифинга с журналистами глава МИД Киева Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление коллеги об участии иностранных государств в рамках "Крымской платформы" - площадки по вопросам деоккупации полуострова. Ранее Лавров назвал это мероприятие шабашем.

Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что форум состоится 23 августа. На саммит уже зарегистрировалось свыше 40 зарубежных делегаций. Кулеба заметил, что Украина исправит историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны против российского агрессора. Такой ошибкой МИД считает отсутствия механизма системной работы по вопросу деоккупации Крыма.

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Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine