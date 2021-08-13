МИД Украины: визит Зеленского в США станет "историей успеха"

Дмитрий Кулеба считает, что президент Украины сможет добиться конкретных решений от Вашингтона.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США станет "историей успеха" для государства. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами. Министр внешнеполитического ведомства Киева полагает, что главе страны удастся достичь конкретных договоренностей с администрацией Джо Байдена.

Будет историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Владимир Зеленский должен прилететь в Вашингтон в конце августа. на прошлой неделе Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак посещали с рабочим визитом США, чтобы подготовить встречу политиков. В рамках визита делегация Киева провела "откровенную встречу" с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

На Украине раскрыли темы переговоров Зеленского и Байдена.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine