На Украине раскрыли темы переговоров Зеленского и Байдена

Всего ожидается обсуждение трех блоков вопросов.

На Украине назвали темы переговоров президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. О них рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфир телевизионного канала "Украина 24".

По его словам, всего будет три блока вопросов: политика, вопросы безопасности и экономика. Политические вопросы коснутся "выведения стратегического партнерства на новый уровень". Вопросы безопасности затронут Крым и Донбасс.

Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам Кулебы, к встрече глав государств в настоящее время готовят конкретные проекты с названиями, цифрами, и сроками реализации. В ходе переговоров они будут переданы на рассмотрение Байдену.

Ранее на Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан.

Видео: Youtube / Украина 24