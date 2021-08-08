На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан

Экс-депутат Рады считает, что Зеленский сыграл на нежелании украинцев, чтобы Порошенко пролонгировался у власти.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что глава государства Владимир Зеленский обманул население юго-восточной и центральной Украины, которое отдало свой голос за него на выборах. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "НАШ".

По словам Мураева, действующий президент сыграл на нежелании большинства украинцев, чтобы экс-глава страны Петр Порошенко пролонгировался у власти.

То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм [сериал] "Слуга народа", наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом. Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Он подчеркнул, что преемнику Зеленского будет сложно вернуть доверие народа и международного сообщества, так как за последние несколько лет государство прошло большое количество точек невозврата во многих сферах, включая дипломатию.

Ранее на Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым и Донбасс.

Видео: Youtube / НАШ