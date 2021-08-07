На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым и Донбасс. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман. Политик считает, что Киев может воссоединиться с регионами только в том случае, если помирится с двумя своими ближайшими соседями.
Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее.
Анна Герман, экс-депутат Украины
Бывший парламентарий заявила прессе, что украинским гражданам стоит навсегда забыть о собственной "мечте", если они не вернутся к дружественным и мирным отношениям с братскими народами и странами.
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Видео: YouTube / НАШ
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