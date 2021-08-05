Зеленский: Россия пожалеет о сделанных шагах в отношении Крыма

Зеленский опроверг домыслы о том, что все русские ненавидят украинцев и наоборот.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Россия пожалеет о шагах, предпринятых в отношении Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

Украинский лидер назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения россиян и украинцев заметно ухудшились.

Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. Тогда власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. Они назначили голосование 16 марта. Большинство местных жителей проголосовало за воссоединение с Россией. Через два дня президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Киев отказался признавать Крым частью России.

Ранее мы сообщили, что Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию.

Видео: YouTube / Телеканал ДОМ