Президент Украины сравнил регион с немецкой стеной.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Об этом политик сообщил журналистам местного телеканала "Дом". Фрагмент с речью главы государства опубликован на сайте СМИ. Гость программы уверен, что для людей считающих себя гражданами РФ, является большой ошибкой оставаться жить в регионе.

Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, Донбасс никогда не станет российской территорией вне зависимости от уровня ее оккупации. Он сравнил данный регион с разграничительной стеной, которая когда-то располагалась между ГДР и ФРГ.

Зеленский: Крым – это моя земля, он никогда не будет русской территорией.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ