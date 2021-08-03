Зеленский: Крым – это моя земля, он никогда не будет русской территорией

Глава Украины считает, что новые поколения россиян не будут жить на территории полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Дом". Спикер уверен, что возвращение полуострова под контроль Киева является только вопросом времени. Общение журналиста с главой государства велось вокруг вопросов, связанных с оккупацией региона и попытках блокировать контакты местных жителей с Украиной.

Я знаю, что блокируют контакты. Но я думаю, это все равно невозможно. Ведь вопрос стоит: ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, путешественник. Эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик вспомнил, что во времена своей молодости пытался удивить супругу туристическими вещами: рапанами, походами с палатками и прыжками со скалы в море. Зеленский уверен, что дети россиян не родятся на земле Крыма, а также там не будут расти новые поколения россиян. На Украине полагают, что граждане РФ не будут умирать за эту территорию.

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Фото:Telegram / Zelenskiy Official