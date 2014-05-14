На Украине выдвинули условие к США из-за "Северного потока-2"

В стране ожидают, что после запуска СП-2 якобы возрастет угроза национальной безопасности государства.

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки трубопровода "Северный поток - 2" должен потребовать у Соединенных Штатов статус "особого" союзника вне Североатлантического Альянса. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Украина 24".

Думаю, стратегически вопрос "Северного потока - 2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. Тарас Семенюк, политический эксперт

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять данный вопрос на предстоящей встрече с его американским коллегой Джо Байденом. Семенюк уверен, что после запуска СП-2 якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. В администрации президента США заявили, что Байден и вице-президент страны Камала Харрис не приедут в Украины на саммит. Вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства США.

Ранее в Раде раскрыли план Зеленского по "уничтожению" Украины.

Видео: ukraina24.segodnya.ua