В Раде раскрыли план Зеленского по "уничтожению" Украины

Все началось в момента дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению подвластного ему государства. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, данный план был сотворен Арсением Яценюком и Александром Турчиновым, за которыми стояли заинтересованные страны. Бурмич подчеркнул, план начали воплощать в реальность с того момента, когда началась дискредитация председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Он [Медведчук] может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное - уничтожить Украину как страну. Анатолий Бурмич, депутат Рады

Он отметил, что авторы плана посчитали лидера ОПЗЖ угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду".

Напомним, 11 мая Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тарас Козак в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму.

Ранее кабинет министров Украины ужесточил правила въезда в страну для Индии и России. Прибывшие из этих государств будут обязаны провести две недели на самоизоляции. Требование прохождения карантина распространяется также на привитых от COVID-19 российскими препаратами.

Видео: Youtube/NEWSONE