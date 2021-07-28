Украина ужесточила правила въезда из России

Кабинет министров Украины ужесточил правила въезда в страну для Индии и России. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, прибывшие из этих государств будут обязаны провести две недели на самоизоляции.
Если невакцинированные провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения.
Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины
Отмечается, что требование прохождения двухнедельного карантина распространяется также и на привитых от COVID-19 российскими препаратами. Кроме того, Украина возобновляет ПЦР-тестирование на коронавирус всех непривитых иностранцев.
По словам Ляшко, такие меры обусловлены распространением индийского штамма коронавируса.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с COVID-19 на территории региона стабилизировалась.
Видео: YouTube / КабМін
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