Украина ужесточила правила въезда из России

Прибывшие буду обязаны две недели находиться на самоизоляции.

Кабинет министров Украины ужесточил правила въезда в страну для Индии и России. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, прибывшие из этих государств будут обязаны провести две недели на самоизоляции.

Если невакцинированные провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения. Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины

Отмечается, что требование прохождения двухнедельного карантина распространяется также и на привитых от COVID-19 российскими препаратами. Кроме того, Украина возобновляет ПЦР-тестирование на коронавирус всех непривитых иностранцев.

По словам Ляшко, такие меры обусловлены распространением индийского штамма коронавируса.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с COVID-19 на территории региона стабилизировалась.

Видео: YouTube / КабМін