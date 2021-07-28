Глава Крыма заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в республике

За неделю от коронавируса в регионе умерли 53 человека.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с COVID-19 на территории региона стабилизировалась. Об этом он сказал в ходе совещания оперативного штаба.

За неделю у нас ситуация стабилизируется, наверное, можно так сказать. <…> За неделю подтвержден 2 731 случай новой коронавирусной инфекции, 1 298 случаев внебольничной пневмонии. Сергей Аксенов, глава республики Крым

По его словам, за прошедшие семь дней от последствий заболевания коронавирусом в Крыму умерли 53 человека.

Согласно данным оперштаба республики, с начала пандемии COVID-19 зафиксировано более 58 тыс. случае заражения. Справиться с недугом смогли около 50 тыс. крымчан, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.

Ранее Аксенов заявил, Крым могут закрыть для туристов при ухудшении эпидемиологической ситуации. Он подчеркнул, что придется принять решение, если ситуация с числом новых зараженных перевалит за критическую отметку. При этом правительство Крыма готово идти на встречу бизнес-индустрии и поддерживать предпринимателях в пандемию, если те будут работать согласно установленным санитарным требованиям.

Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов