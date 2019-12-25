Аксенов не исключил закрытия турсезона в Крыму из-за роста случаев COVID

Пока что такая мера не рассматривается властями.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что Крым могут закрыть для туристов при ухудшении эпидемиологической ситуации. При этом на данном этапе чиновники все еще не планируют закрывать регион для отдыхающих. Такое заявление спикер сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Сегодня примерно 50 на 50: половина за ужесточение ограничений, 42-43% за то, чтобы продолжить работу. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы, которые позволят людей не терять, у нас жизнь и здоровье в приоритете. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор подчеркнул, что придется принять решение, если ситуация с числом новых зараженных перевалит за критическую отметку. Конкретных условий, при которых регион будет закрыт, власти не привели. При этом правительство региона готово идти на встречу бизнес-индустрии и поддерживать предпринимателях в пандемию, если те будут работать согласно установленным санитарным требованиям.

С нарушителями, с наглецами договариваемся, говорим-говорим, - как об стену горох: поговорили - и опять денежные знаки впереди планеты всей. Сергей Аксенов, глава Крыма

В Крыму уточнили, что злостных нарушителей режима, которые работают после 23 часов вечера, когда на деятельность общепита введен запрет, следует публично наказывать.

Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму.