Глава Крыма оценил эпидемиологическую обстановку за последнюю неделю.

Глава полуострова Сергей Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму. Такое заявление чиновник сделал на заседании оперативного штаба. За последнюю неделю в регионе зафиксировано 2 тысячи 767 новых пациентов с коронавирусом. В 1 489 случаях инфицирование привело к внебольничной пневмонии. Летальный исход настиг 54 человека.

В ходе заседания глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская уточнила, что заболеваемость увеличилась на 11% за неделю. Сейчас на территории полуострова главенствует индийский вариант коронавируса. Большая часть погибших от него - люди среднего возраста (от 30 лет).

За последние сутки в Крыму выявлено 404 заболевших COVID-19. За все время пандемии в регионе медики диагностировали коронавирус у 56 тысяч населения. Вылечились от инфекции 47 692 человека, погибли - 1 699 человек. За последние сутки от ковида умерло восемь пациентов. В стационарах на лечении находятся 3 074 пациентов, а амбулаторно - 3 693 человека.

Офис президента Украины случайно признал независимость Абхазии.

Фото: Pixabay.com