Офис президента Украины случайно признал независимость Абхазии

Абхазский дипломат выразил благодарность Зеленскому за фактическое признание республики.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сообщение о его визите в Батуми, в котором де-факто признал независимость Абхазии. На это обратил внимание Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В опубликованной новости сообщалось, что глава страны "ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией". Так, Киев де-факто признал независимость республики. Однако чуть позже пресс-служба офиса исправила слово "граница" на "линия оккупации".

Отмечается, что абхазский дипломат Кан Тания выразил благодарность Зеленскому за фактическое признание республики на своей странице в социальной сети Facebook.

Мы, конечно, не соглашаемся с нарушением наших прав, все делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений. Но в любом случае спасибо за заботу, господин президент. Кан Тания, дипломат Абхазии

Напомним, в августе 2008 года ВС Грузии обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Россия встала на защиту граждан региона, многие из которых приняли российское гражданство. Власти РФ приняли решение ввести войска на территорию Южной Осетии. В течение пяти дней россиянам удалось вытеснить грузинских военнослужащих. Позже российские власти признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии, однако, в Грузии считают эти республики своими оккупированными территориями.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал украинцам вернуть Крым в состав государства за год.

Фото: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье, 5.ua, Google-карты