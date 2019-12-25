Порошенко пообещал отобрать Крым у РФ за год

По его словам, вскоре коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам на территории полуострова.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал украинцам вернуть Крым в состав государства за год. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В публикации он обратился к крымским татарам "всем украинским мусульманам" по случаю праздника Курбан-байрам. Порошенко надеется, что уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.

Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой <…> Вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае! Крым - это Украина! Петр Порошенко, бывший президент Украины

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар военного конфликта в Донбассе у Соединенных Штатов был план по захвату Донецка.

Фото: Twitter / poroshenko