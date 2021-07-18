Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк

С инициативой выступил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар военного конфликта в Донбассе у Соединенных Штатов был план по захвату Донецка. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, захват юго-востока Украины призывал осуществить экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. Точные сроки проведения операции Саакашвили не назвал.

Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю - мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" - по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области

По его утверждению, Петреус считал, силовики смогут захватить Донецк своими силами. Об этом плане был осведомлен действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко, однако, тот никак не отреагировал на него. При прямом телефонном разговоре Петреуса с главой государства о стратегии последний сменил тему разговора.

Ранее в Киеве обвинили немецкого канцлера Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу Москвы.

Видео: Youtube/Україна 24