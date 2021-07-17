Ираклий Гарибашвили оценил поведен ие политических сил Грузии после гибели Александра Лашкаравы.

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в спекуляции в вопросе смерти телеоператора. Об этом Ираклий Гарибашвили рассказал местным журналистам. По мнению чиновника, бывший президент страны и объединенные вокруг него политические "радикальные" силы спекулируют трагедией из-за представителя телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы. Мужчина погиб во время работы из-за нападения противников ЛГБТ-сообщества.

Я хочу выразить вам соболезнование в связи со смертью вашего коллеги. Однако аморальным является как раз таки то, что происходят спекуляция и манипуляция обществом на теме смерти вашего коллеги. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Премьер добавил, что в Тбилиси делают все необходимое ради того, чтобы представители СМИ могли свободно заниматься своей деятельностью. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", страна находится по возможностям прессы на "верхних строчках всех рейтингов". В стране за две недели любой человек может открыть собственное телевидение и начать работу.

В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьера.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster