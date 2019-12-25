В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьера

СМИ протестуют из-за смерти оператора Александра Лашкаравы.

В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Об этом рассказали местные журналисты из "Мтавари архи" в опубликованном заявлении. Требование с роспуском кабинета министров связано с гибелью оператора "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы. Мужчину избили во время освещения митинга, устроенного противниками ЛГБТ-сообщества. С утра 14 июля на экранах телекомпаний на черном фоне демонстрируются ФИО 53 представителей СМИ, которые пострадали во время митинга.

Ираклия Гарибашвили в отставку! Наказать всех насильников! В знак протеста четыре телекомпании: "Мтавари архи", "Формула", "Кавкасия" и "ТВ Пирвели" на 24 часа прекращают свое вещание. текст заявления телеканала

Напомним, что Александр Лашкарава был выписан 8 июля из больницы. Позже мужчину нашли мертвым 11 июля в собственном доме. Оппозиционные сторонники из "Единого национального движения" заявило о необходимости бойкота работы парламента Грузии до тех пор, пока руководство не уйдет с должностей.

В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии "Грузинская мечта" яйцами.

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