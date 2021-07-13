В Тбилиси протестующие закидали офис партии "Грузинская мечта" яйцами

Активисты требуют отставки правительства.

В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии "Грузинская мечта" яйцами. Местные журналисты разместили в социальных сетях ролики с митингов, прошедших накануне. Демонстрантам также удалось залить силовиков краской. Часть граждан Грузии требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров.

Напомним, что данное требование выдвинули активисты во время очередного протеста. Недовольство граждан связано с гибелью телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы. Представитель СМИ пострадал во время протестов 5 июля. Глава правительства говорил о том, что счел нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества. Это спровоцировало негативную реакцию со стороны меньшинств. Они заметили, что несмотря на результат экспертизы после смерти Лашкаравы, мужчина умер из-за того, что государство не смогло его защитить.

В МВД Грузии рассказали, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.

Депутаты грузинского парламента устроили драку во время заседания.

Видео: Youtube/DEDA DEDA