Депутаты грузинского парламента устроили драку во время заседания

Оппозиционные депутаты и журналисты пытались пробиться на заседание.

Члены парламента Грузии устроили между собой драку прямо во время заседания. Об этом информирует ТАСС. Трансляцию заседания вели сразу несколько государственных телевизионных каналов.

Потасовка возникла после того, как представители средств массовой информации и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы провести переговоры с провластными депутатами. Предметом разговора должна была стать смерть оператора одного из грузинских телеканалов Лексо (Александра) Лашкаравы.

Приставы парламента Грузии встали на пути пришедших, вследствие чего началась драка. Заседание было прервано, оппозиционеров удалось вывести из зала.

Напомним, оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Лашкарава умер в собственной квартире. Тело было обнаружено его матерью 11 июля. Причины смерти устанавливаются. Лашкарава был избит в ходе акций протеста против движения ЛГБТ 5 июля. Помимо него от действий несогласных пострадали еще 50 журналистов.

Ранее в Грузии облили вход канцелярии правительства краской.

Видео: TV Pirveli