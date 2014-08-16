В Грузии облили вход канцелярии правительства краской

Так грузинский оппозиционер обвинила кабмин в безответственности после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели".

Основательница оппозиционного движения "Дроа" Елена Хоштария облила красной краской вход администрации правительства Грузии. Об этом информирует "РИА Новости".

Такими действиями Хоштария обвинила кабинет министров страны в безответственности после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" Александра (Лексо) Лашкаравы.

Правительство ответит за то, что мы потеряли Лексо. Елена Хоштария, грузинский оппозиционер

Напомним, оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Лашкарава умер в собственной квартире. Причины смерти устанавливаются. Он был избит в ходе акций протеста против движения ЛГБТ 5 июля. Помимо него от действий несогласных пострадали еще 50 журналистов.

Ранее во время церковного суда в Греции священник облил кислотой митрополитов.

Видео: Facebook/Helen Khoshtaria