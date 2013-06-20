Избитый противниками ЛГБТ оператор телеканала умер в Грузии

Точная причина смерти выясняется.

Оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава умер в собственной квартире. Об этом сообщается в опубликованном заявлении СМИ.

Лашкарава был избит в ходе акций протеста против движения ЛГБТ 5 июля. Помимо него от действий несогласных пострадали еще 50 журналистов.

Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. из заявления телеканала

Сообщается, что после инцидента он в течение нескольких дней проходил лечение в медицинском учреждении. Позже его выписали, так как Лашкарава пошел на поправку.

Причина смерти на данный момент неизвестна. В настоящее время в квартире телеоператора работают эксперты-криминалисты.

Ранее после срыва ЛГБТ-акции в офисе в Тбилиси произошел взрыв.

Фото: Telegram/Mash