Площадь у парламента освобождена от демонстрантов.

В Тбилиси завершился митинг противников ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказали местные журналисты с Первого канала Общественного вещателя в Грузии. Известно, что активисты собрались около здания парламента. В настоящее время по Руставели не осталось ни одного демонстранта. Движение по проезжей части полностью восстановлено для транспорта.

Напомним, что акция началась вечером 6 июля. Активисты поддержали журналистов, которые пострадали во время попытки освещения ЛГБТ-мероприятия. Рядом с парламентом также находились сторонники ЛГБТ-сообщества, но полиция помешала им подойти к территории, чтобы помешать поддержке сотрудников СМИ. Ситуация несколько раз накалялась.

Напомним, что в понедельник 5 июля защитники ЛГБТ-сообщества анонсировали марш на проспекте Руставели около парламента. Позже он был отменен, так как сторонники традиционных ценностей заранее пришли на место и заняли площадь. После этого митинг против ЛГБТ перерос в массовую драку с журналистами, которые хотели освещать марш. Пострадали около 50 человек.

После срыва ЛГБТ-акции в офисе в Тбилиси произошел взрыв.

Видео: Telegram / Лентач