После срыва ЛГБТ-акции в офисе в Тбилиси произошел взрыв

По данным этих СМИ, в результате данного инцидента пострадала девушка. Медики оказали ей необходимую помощь.

В офис неправительственной организации Tbilisi Pride, защищающей права ЛГБТ-сообщества, бросили взрывное устройство. Об этом сообщили "Sputnik-Грузия" и телеканал TV Pirveli.

По данным этих СМИ, в результате данного инцидента пострадала девушка. Медики оказали ей необходимую помощь.

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси должна была пройти ЛГБТ-акция "Марш достоинства". Еще до начала акции, противники ЛГБТ-сообщества организовали стихийный митинг, в котором участие приняли не менее тысячи человек.



В итоге организаторы марша отменили ЛГБТ-акцию "Марш достоинства".

Ранее "Вкусвилл" удалил рекламу с ЛГБТ-семьей и извинился за нее.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье