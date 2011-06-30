"Вкусвилл" удалил рекламу с ЛГБТ-семьей и извинился за нее

Сеть магазинов "Вкусвилл" убрала из всех своих аккаунтов рекламную статью "Рецепты семейного счастья", героями которой стала однополая семья. Материал был опубликован 30 июня - сейчас на его месте в соцсетях компании размещен пост с извинениями. Фотографии ЛГБТ-семьи заменены на снимки "традиционого" семейства.
В тексте обновленного материала говорится о том, что статья от 30 июня была ошибкой - результатом работы отдельных сотрудников-непрофессионалов. Компания извинилась за их действия, "больно задевшие чувства покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков", и свои подписи под этим признанием поставили основатель торговой сети Андрей Кривенко и одиннадцать управляющих: Валерий Разгуляев, Алена Несифорова, Евгений Курвяков, Евгений Римский, Татьяна Берестовая, Любовь Фролова, Рената Юраш, Светлана Лопатина, Лариса Романовская, Кирилл Щербаков, Максим Федоров.
От лица основателя и топ-менеджеров сказано, что целью компании является продажа продуктов, а не политические и социальные высказывания, и становиться причиной раздора они вовсе не собирались. Однако пользователи обвинили компанию в лицемерии, ханжестве и трусости.
Фото: ВКонтакте/Instagram/Вкусвилл
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