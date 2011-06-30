"Вкусвилл" удалил рекламу с ЛГБТ-семьей и извинился за нее

На месте рекламного поста "Вкусвилла" с однополой семьей появился текст, объясняющий удаленную статью "непрофессионализмом отдельных сотрудников".

Сеть магазинов "Вкусвилл" убрала из всех своих аккаунтов рекламную статью "Рецепты семейного счастья", героями которой стала однополая семья. Материал был опубликован 30 июня - сейчас на его месте в соцсетях компании размещен пост с извинениями. Фотографии ЛГБТ-семьи заменены на снимки "традиционого" семейства.

В тексте обновленного материала говорится о том, что статья от 30 июня была ошибкой - результатом работы отдельных сотрудников-непрофессионалов. Компания извинилась за их действия, "больно задевшие чувства покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков", и свои подписи под этим признанием поставили основатель торговой сети Андрей Кривенко и одиннадцать управляющих: Валерий Разгуляев, Алена Несифорова, Евгений Курвяков, Евгений Римский, Татьяна Берестовая, Любовь Фролова, Рената Юраш, Светлана Лопатина, Лариса Романовская, Кирилл Щербаков, Максим Федоров.

От лица основателя и топ-менеджеров сказано, что целью компании является продажа продуктов, а не политические и социальные высказывания, и становиться причиной раздора они вовсе не собирались. Однако пользователи обвинили компанию в лицемерии, ханжестве и трусости.

Фото: ВКонтакте/Instagram/Вкусвилл