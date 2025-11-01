Президент отметил, при каком условии он готов извиниться за ситуацию с метеозондами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "послал" США за требование извиниться перед Литвой за ситуацию с метеозондами. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Витебскую область.

По словам главы государства, на следующей день после того, как из-за ситуации с проникновением на территорию Литвы метеозондов с сигаретами была закрыта граница с Белоруссией, к властям обратились представители Белого дома. Лукашенко отметил, что Вашингтон обвинил в этой ситуации Минск и потребовал публичных извинений. Президент отметил, что "послал" американцев.

Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого