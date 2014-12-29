Лукашенко: Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух

По словам главы государства, в европейских странах уже практически не осталось источников чистого воздуха.

Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Березинского биосферного заповедника.

По словам главы государства, в европейских странах уже практически не осталось источников чистого воздуха. Он подчеркнул, что из Белоруссии этот воздух на континент уносит ветер. Лукашенко отметил, что скоро европейцы, которые сейчас душат его страну санкциями, будут расплачиваться за свежий воздух

Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал условие для приостановки размещения "Орешника" в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого