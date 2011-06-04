  1. Главная
Лукашенко назвал условие для приостановки размещения "Орешника" в Белоруссии

Он подчеркнул, что размещение этого оружия в стране является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для приостановки размещения ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии. Об этом он рассказал на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам главы государства, Минск готов приостановить размещение "Орешника", если в Европе готовы на аналогичные шаги. Он подчеркнул, что размещение этого оружия в стране является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе. Лукашенко отметил, что некоторые страны Европы уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности.

Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал закрытие Литвой границы с Белоруссией аферой.

