Лукашенко назвал закрытие Литвой границы с Белоруссией аферой

На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией после инцидента с проникновением метеозондов с контрабандой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Литвой государственной границы аферой. Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Отметим, что на прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией после инцидента с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Лукашенко отметил, что подобные решения в преддверии Минской международной конференции по евразийской безопасности выглядят как безумная афера. При этом глава государства отметил, что Минск готов извиниться, если действительно виноват в инциденте с метеозондами.

Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал спецпосланника Папы Римского фактически белорусом.

Видео: Telegram / Пул Первого