Лукашенко назвал спецпосланника Папы Римского фактически белорусом

Он подчеркнул, что понтифику не нужна виза для посещения Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти фактически белорусом. Об этом он заявил на встрече со спецпосланником в Минске.

Глава республики отметил, что ознакомился в деталях с визитом Гуджеротти в столицу Белоруссии. Он подчеркнул, что рад его визиту в страну. Также Лукашенко поздравил спецпосланника Папы Римского с весьма успешной службой, за чем, по его словам, внимательно наблюдает. Он подчеркнул, что понтифику не нужна виза для посещения Белоруссии, поскольку он фактически свой человек.

Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого