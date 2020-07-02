Лукашенко: Белоруссия может закрыть потребности Мордовии в сельхозтехнике

По его словам, для экономики российского региона нужны энергичные действия и прорывные проекты

Белоруссия может закрыть потребности Мордовии в сельхозтехнике. Об этом этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым в Минске

По словам главы государства, Белоруссия готова предложить "интересные инструменты по работе и приобретению этой техники". Он подчеркнул, что для экономики Мордовии нужны энергичные действия и прорывные проекты. Лукашенко назвал регион одним из лидирующих в России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства.

Давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов, совместную работу над программными продуктами, искусственным интеллектом, будем делиться опытом. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого