Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины

По его словам, Украина должна существовать как суверенное независимое государство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

По словам главы государства, если конфликт не завершится в ближайшее время, то Украина может исчезнуть. Лукашенко добавил, что Минск настаивает на мирном решении конфликта. Он также подчеркнул, что Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Президент Белоруссии отметил, что отметил, что некоторые уже посматривают на украинские западные области.

Ранее Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США.

Видео: Telegram / Пул Первого