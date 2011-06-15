  1. Главная
Сегодня, 13:06
Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США

По словам главы государства, Минск готов к взаимовыгодному урегулированию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США. Об этом он рассказал на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

По словам главы государства, Минск готов к взаимовыгодному урегулированию, где по разные стороны весов будут находиться запросы двух стран. Он пообещал проинформировать общественность о деталях, когда для этого наступит подходящее время.

Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Мы готовы заключить с ними большую сделку.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о невозможности восстановить СССР.

Видео: Telegram / Пул Первого

 

