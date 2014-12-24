По его словам, странам СНГ необходимо сохранить экономическое пространство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности восстановить СССР. Об этом он рассказал на саммите СНГ в Душанбе.

По словам главы государства, странам СНГ необходимо сохранить экономическое пространство. Он подчеркнул, что в это пространство должны заходить только те страны, которые будут допущены. Лукашенко призвал действовать скоординировано в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.

Ранее Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого