Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности восстановить СССР. Об этом он рассказал на саммите СНГ в Душанбе.
По словам главы государства, странам СНГ необходимо сохранить экономическое пространство. Он подчеркнул, что в это пространство должны заходить только те страны, которые будут допущены. Лукашенко призвал действовать скоординировано в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.
Ранее Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии.
Видео: Telegram / Пул Первого
