Сегодня, 15:40
Лукашенко заявил о невозможности восстановить СССР

По его словам, странам СНГ необходимо сохранить экономическое пространство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности восстановить СССР. Об этом он рассказал на саммите СНГ в Душанбе.

По словам главы государства, странам СНГ необходимо сохранить экономическое пространство. Он подчеркнул, что в это пространство должны  заходить только те страны, которые будут допущены. Лукашенко призвал действовать скоординировано в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.

Ранее Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

